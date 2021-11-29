Госпогранкомитет РБ: Очередь грузового транспорта на выезд в ЕС выросла на 30% за неделю

Количество грузового транспорта, ожидающего въезда в страны ЕС, в сравнении с прошлым понедельником увеличилось на 30%, сообщил Госпогранкомитет РБ.

«Нежелание сопредельных стран ЕС в полном объеме выполнять договоренности по пропуску грузовиков является основной причиной скопления транспорта перед белорусскими пунктами пропуска», - сказано в сообщении.

По данным ведомства на 10 часов 29 ноября 2021 года в очереди на выезд в страны ЕС стоят 4120 грузовиков, в том числе в Литву – 2320 грузовиков, Латвию – 960 грузовиков, Польшу – 840 грузовиков.