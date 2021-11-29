Лукашенко сообщил о новом подкинутом трупе на границе

Лукашенко утверждает, что минувшей ночью на белорусскую сторону границы был подброшен еще один труп мигранта.

"В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли», - заявил Лукашенко на совещании в Министерстве обороны на тему военной безопасности,

«Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск", - рассказал он.

Речь идет об инциденте на белорусско-литовской границе, уточняет Госпогранкомитет РБ.

«Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении, обнаруженная на границе с Евросоюзом», - сообщил ГПК РБ.