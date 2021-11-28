Красный Крест надеется собрать более $10 млн для мигрантов на белорусско-польской границе

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца начала сбор 9,5 млн швейцарских франков (около $10,26 млн) на помощь мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе.

Об этом сообщил глава представительства организации в России и Беларуси Джон Энтвисл, передает ТАСС.

"Мы только что отправили срочный международный запрос на финансовую помощь. Она будет направлена Белорусскому обществу Красного Креста, - сказал он. - Организация запросила 9,5 млн швейцарских франков. Запрос направлен отделениям тех стран, которые вовлечены в кризис. Это лишь запрос, то есть нельзя гарантировать, что будет собрана вся сумма. Но абсолютно точно можно надеяться, что будет".

Он также поделился своим мнением после осмотра лагеря беженцев в торгово-логистическом лагере в Брузгах. "Это сложная ситуация. Очень холодно, мигрантам тяжело. <...> Вы видите, что они имеют доступ к еде и медицинской помощи - это хорошо. <...> Насколько я могу судить по информации от Белорусского общества Красного Креста, мы можем видеть, что организация способна оказать помощь", - отметил Энтвисл.