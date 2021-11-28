В Австрии задержали 15 человек по подозрению в незаконном ввозе мигрантов

Полиция в Австрии раскрыла сеть контрабандистов, которая, по данным правоохранительных органов, незаконно перевезла в страну более 700 человек.

Большинство из них продолжили свой путь в Германию, сообщил представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер в субботу, 27 ноября. В течение нескольких дней были задержаны 15 предполагаемых контрабандистов, осуществлявших транспортировку людей из Сирии, Ливана и Египта, передает DW.

Согласно данным следствия, операция по контрабанде была пресечена, после того как 16 ноября с сербско-венгерской границы выдвинулась колонна из 25 автомобилей, в которых находились от 200 до 300 человек. Ее маршрут проходил по территории Словакии и Чехии до Нижней Австрии, где полицейские остановили 14 транспортных средств. Водителей, как сообщается, нанимали в Молдове, Украине и Узбекистане, предлагая им месячную зарплату в размере до 3000 евро.

Из сотен мигрантов примерно треть запросили убежище в Австрии, сообщил Баумшлагер. Те, кого удалось задержать, рассказали, что они планировали сами перебраться в Германию. Еще две трети, по словам Баумшлагера, вероятно, отправились в эту страну. С начала года в Австрии были задержаны более 330 человек по подозрению в контрабанде людей.