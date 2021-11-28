Первая страна закрыла границы для иностранцев из-за омикрон-штамма

Власти Израиля с вечера воскресенья, 28 ноября, на две недели запретят въезд иностранцам из-за распространения нового штамма коронавируса В.1.1.529, который получил название «омикрон».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Times of Israel. Мера не коснется тех, кто получит специальное разрешение от правительственной комиссии.

Израиль стал первой страной, которая закрыла границы для иностранцев из-за нового варианта вируса SARS-CoV-2, отмечает Reuters.

Помимо этого власти ввели более строгие правила по тестированию и самоизоляции для израильтян, прибывающих в страну из-за рубежа. По словам премьер-министра Нафтали Беннета, перемещение граждан, зараженных новым вариантом вируса, будут контролировать с помощью технологии отслеживания телефонов, чтобы ограничить распространение штамма «омикрон».

Как сообщает Haaretz со ссылкой на Минздрав страны, в Израиле подтвержден один случай заражения новым штаммом В.1.1.529, речь идет о женщине, которая вернулась в страну из Малави (Юго-Восточная Африка). Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку, из них четверо также вернулись из-за рубежа.

Из-за опасности распространения нового штамма Израиль запретил въезд своим гражданам в 50 стран Африки за исключением случаев, одобренных специальной комиссией. Израильтян по возвращении из этих государств обязали уйти на карантин минимум на неделю. Въезд иностранцев из этих стран в Израиль запрещен.