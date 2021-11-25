Последнее обновление: 25.11.2021 19:20

Iraqi Airways отправляет в Минск 4 самолета за мигрантами

Авиакомпания Iraqi Airways совершит 4 эвакуационных рейса из Минска 25 и 26 ноября для вывоза пожелавших вернуться домой мигрантов.

"По обновленной информации, четыре вывозных рейса в Ирак запланированы на 25 и 26 ноября. Самолеты авиакомпании Iraqi Airways должны прибыть сегодня в 19:15, 19:45 и 20:15, еще один прилет в национальный аэропорт запланирован на 02:15 (26 ноября). Вылеты из Минска в Ирак запланированы на 20:15, 20:45, 21:15 (25 ноября) и 03:15 (26 ноября)", - говорится в сообщении Национального аэропорта Минска.

Все авиарейсы из Минска направятся в Эрбиль.



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