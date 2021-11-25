Последнее обновление: 25.11.2021 11:16

Власти Словакии ввели двухнедельный локдаун для всех граждан

Власти Словакии приняли решение ввести c 25 ноября двухнедельный локдаун, в том числе и для вакцинированных граждан, объяснив решение высокой заболеваемостью в последние недели, критической ситуацией с госпитализациями и низким уровнем вакцинации.

В соответствии с решением правительства карантин коснется всех граждан страны. В течение ближайших дней будут закрыты все рестораны и непродовольственные магазины, часть школьников будут обучаться в режиме онлайн. Будут закрыты церкви, хотя возможность для исповеди у местных католиков останется. Власти также призвали граждан воздержаться от поездок по стране, а бизнес перейти на удаленный режим работы, передает Reuters.

Глава правительства Эдуард Хегер заявил, что через десять дней власти могут смягчить ограничения для тех, кто вакцинировался или уже переболел коронавирусом. Он особо отметил тот факт, что рост заболеваемости достаточно дорого обходится государству. «Одна госпитализация стоит €1200, подключение к аппарату ИВЛ €12 000, а вакцинация стоит €40. Подумайте об этом», — цитирует заявление премьера издание Noviny.sk.

Жесткие меры в Минздраве Словакии объяснили в том числе ситуацией в больницах. По словам представителя ведомства Сусаны Элиашовой, сейчас госпитализированы 3200 человек, 82% из них не были вакцинированы.

Всего в Словакии вакцинированы 2,6 млн человек, то есть меньше 50%.

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