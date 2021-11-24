США могут сделать обязательными бустерные дозы для привитых от коронавируса

В США могут ввести понятия «полного» и «завершенного» уровня вакцинации, как только страна приобретет достаточно опыта в обращении с используемыми для нее препаратами.

Последний подразумевает введение трех доз вакцины для препаратов от Pfizer и Moderna и двух — для препарата от Johnson&Johnson. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Сейчас полный курс вакцинации включает две прививки мРНК (Pfizer/BioNTech и Moderna) и одной прививки J&J, но, без сомнения, это может измениться», — сказал он. Фаучи добавил, что изменения уже обсуждаются.

По его словам, большинству американских граждан, которые завершили курс вакцинации, следует получить бустерную прививку.

«Мы бы хотели, чтобы как можно больше людей, которые уже были вакцинированы по первой схеме, усилили [свой иммунитет]», — отметил инфекционист.

Фаучи добавил, что бустерная прививка, согласно данным исследований, обеспечивает лучшую защиту, чем принятая сейчас схема вакцинации.

19 ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna для ревакцинации всего взрослого населения. Бустерную прививку могут получить все прошедшие полный курс вакцинации одним из одобренных FDA препаратов, спустя полгода после последней прививки. Им должно исполниться 18 лет.