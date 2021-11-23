США "глубоко озабочены" заявлением президента Болгарии по Крыму

США "глубоко обеспокоены" недавними высказываниями переизбранного президента Болгарии Румена Радева в ходе предвыборных теледебатов, когда он назвал Крым "русским".

Такое заявление сделано посольством Соединенных Штатов в Софии в понедельник, 22 ноября.

"Соединенные Штаты, G7, Европейский Союз и НАТО четко и единодушно придерживаются позиции, что, несмотря на российскую аннексию и продолжающуюся оккупацию, Крым является Украиной", - говорится в заявлении американских дипломатов, передает DW.

Посольство США отметило, что член ЕС Болгария была одним из многих союзников, которые на саммите "Крымской платформы" в августе подтвердили: Крым является "неотъемлемой частью Украины, и мы не признаем и не будем признавать попытки России легитимировать незаконный захват и оккупацию полуострова".

В ходе президентских дебатов на прошлой неделе Радев назвал Крым "в настоящее время русским", а также призвал Брюссель восстановить коммуникацию с Кремлем и заявил, что не поддерживает санкции против Москвы, поскольку не верит, что они работают.

Украина выразила протест в связи с его комментариями относительно Крыма. Атаке подвергли Радева и его оппоненты в самой Болгарии.

"Мы выразили нашу глубокую озабоченность болгарскому правительству в Вашингтоне и в Софии", - следует далее в заявлении посольства США.

Между тем ранее Радев заявлял, что аннексия Крыма Россией в 2014 году является нарушением международного права. Теперь, как утверждают его сторонники, Радев просто пытался угодить во время предвыборной кампании избирателям, которые положительно относятся к России.

Румен Радев переизбран на второй срок президентства в минувшее воскресенье. Он - бывший командующий ВВС Болгарии. В свое время Радев окончил военно-воздушный колледж в США в штате Алабама.

Президент в Болгарии имеет широкий круг обязанностей, но не имеет официальных исполнительных полномочий в повседневных делах государства. Он является главой болгарского государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами Болгарии. Президент Болгарии имеет право налагать вето на решения Народного собрания, и они считаются действительными только после его подписи.

Однако, президент имеет право отклонять любое решение парламента не более, чем три раза. Он может накладывать вето на законы, а также подписывать международные договоры, назначать послов, руководителей разведывательных служб и служб безопасности.