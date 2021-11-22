Последнее обновление: 22.11.2021 11:55

Литва исключает возможность переговоров с Лукашенко о миграционном кризисе

Литва не видит возможности ведения переговоров с властями Беларуси об урегулировании миграционного кризиса.

Об этом в воскресенье в вечернем эфире национального телевидения LRT заявила министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

"Не представляю себе, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками. Технический уровень в рамках разрешения гуманитарного кризиса - это другое дело, но на политическом уровне таких контактов я не представляю", - отметила глава МВД.

Она считает, что вина за миграционный кризис лежит на Лукашенко: "Ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются, должен Лукашенко", передает ТАСС.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции. С августа литовские силовые структуры стали вытеснять пытающихся перейти границу мигрантов назад в Белоруссию. Тогда они стали пытаться проникнуть в ЕС через Латвию и Польшу.

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