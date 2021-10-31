СМИ: Найденный у границы мигрант из Ирака умер в Беларуси

Курдское издание Rudaw утверждает, что гражданин Ирака, тело которого обнаружили вчера беларусские пограничники у границы с Польшей, умер в Беларуси.

ГПК утверждает, что тело молодого человека было переброшено с польской стороны.

«Курдская молодежь, разочарованная отсутствием перспектив трудоустройства, входит в число тысяч мигрантов, которые надеются найти лучшую жизнь за границей, совершая рискованные путешествия, которые слишком часто заканчиваются трагедией. В четверг в Беларуси скончался молодой человек из Эрбиля», — говорится в материале курдского портала.

По информации ресурса, парню было 25 лет, его звали Гейлан Длер и в Беларусь он отправился 14 октября с двумя братьями, сестрой и зятем, сообщает Reform.by.

По словам отца Гейлана Длера Эсмаила, у сына был диабет, в течение двух месяцев он принимал лекарства, но они были в сумке у зятя.

«Они были разделены, и из-за отсутствия лечения он скончался», — рассказал он изданию.

По информации Эсмаила, когда здоровье Гейлана ухудшилось, братья хотели отвезти его в четверг вечером в польскую больницу, но их подобрали польские пограничники и отправили обратно на территорию Беларуси.

Отец сообщил, что тело все еще находится на границе, и он обратился к властям с просьбой вернуть сына.

Со ссылкой на данные Фонда по делам беженцев и перемещенных лиц Lutka, портал пишет, что за этот год около 37 000 иракцев покинули страну неофициальным путем, десять из них погибли по пути в Европу, а 12 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Тело иракца обнаружили вблизи пограничной заставы «Токари». Рядом с ним находились еще 7 иностранцев, в том числе 5-летний ребенок.

«Они рассказали, что вооруженные мужчины в форме вытолкали их на территорию Беларуси и уже в тот момент мужчина был мертв», — говорилось в сообщении СК.

Утверждалось, что при осмотре были «обнаружены следы, подтверждающие слова иностранцев».

Госпогранкомитет, со ссылкой на слова мигрантов, сообщил, что те находились на польской стороне, где задержавшие их правоохранители якобы «игнорировали их просьбы о медицинской помощи» и «избивали с целью устрашения». Один из мужчин, гражданин Ирака, при этом был болен диабетом и нуждался в инсулине. Когда он скончался, «вооруженные люди в форме насильно доставили всех беженцев к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу».