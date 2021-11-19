Больше половины находящихся в Польше мигрантов попросили о международной защите

Больше половины задержанных в Польше нелегальных мигрантов подали властям страны заявки с просьбой предоставить им международную защиту.

Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская, передает ТАСС.

"Сейчас в центрах находятся 1 849 человек. 57% из тех, кто находится в охраняемых центрах, подали заявки с просьбой о предоставлении международной защиты в Польше", - сказала она. - "Среди них 650 граждан Ирака, 170 - Афганистана, 39 граждан Сомали. Это крупнейшие группы".

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателя прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась: к границе подошли несколько тысяч мигрантов.