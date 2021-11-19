Украинские пограничники развернули 15 мигрантов с Ближнего Востока на границе с Беларусью

Государственная пограничная служба пресекла попытку 15 иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Беларуси.

"Государственная пограничная служба Украины предупредила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь. За более чем вымышленной целью поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области. 15 Иностранцев направлялись рейсовым автобусом из Минска", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что во время мероприятий пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в Украину с целью туризма, передает УНН.

"Однако в ходе дополнительной проверки пограничники выяснили, что иностранцы, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и тут же направились в Гродненскую область. С их слов осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики путешественники решили заглянуть еще и в Украину", - отмечается в сообщении.

Путники уверяли, в Украине их больше всего интересуют пейзажи Львовской области. Именно из Львова они, вроде бы, планировали вернуться домой.

"Однако такой туристический маршрут не убедил правоохранителей и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия. Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре - октябре этого года", - сообщили в ГПСУ.

Мероприятия по дополнительной проверке законности въезда в Украину пограничники проводили совместно с представителями Нацполиции и СБУ.

"Сейчас военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о не пропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что граница с Республикой Беларусь в настоящее время усилена, в том числе проводятся мероприятия по предупреждению попыток использования каналов официального въезда потенциальными нелегальными мигрантами.