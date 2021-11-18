Ливан ввел ограничения на авиарейсы в Беларусь

На фоне ситуации на границах Беларуси со странами ЕС власти Ливана вслед за рядом других стран ввели ограничения на полеты в Минск.

На борт следующих в Беларусь самолетов, помимо белорусов, будут допускаться только граждане Ливана с соответствующей визой, а также иностранцы с разрешением на длительное пребывание в Беларуси, говорится в заявлении управления гражданской авиации в Бейруте, распространенном в среду, 17 ноября, государственным информагентством NNA, сообщает DW.

Ливанское ведомство также отметило, что в последнее время из Бейрута в Беларусь улетело большое число граждан, намеревавшихся с помощью контрабандистов въехать в страны ЕС. При этом их сложно отличить от авиапассажиров, конечной целью которых является сама Беларусь, поэтому новые ограничения вступают в силу незамедлительно и действуют неограниченное время, указывается далее. Новых правил должны придерживаться все авиакомпании, вылетающие из бейрутского аэропорта.

12 ноября Турция под давлением ЕС запретила продавать авиабилеты на рейсы в Беларусь гражданам нескольких арабских стран и принимать их на борт самолетов, следующих по данному маршруту. В тот же день об отказе принимать на рейсы граждан ряда арабских государств заявила белорусская авиакомпания "Белавиа", а "Иракские авиалинии" отказались возобновлять перелеты в Минск. О прекращении полетов в Минск также заявила сирийская авиакомпания Cham Wings.