Последнее обновление: 18.11.2021 09:15

Экс-премьер Польши: Меркель нарушает нормы ЕС, самостоятельно общаясь с Минском и Москвой

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель подверглась критике в Польше в связи с тем, что она провела переговоры с российским и белорусским руководством по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Экс-премьер Польши (2015-2017) и действующая евродепутат Беата Шидло заявила в среду в своем Twitter, что действия Меркель недопустимы, передает ТАСС.

"Канцлер Ангела Меркель нарушает все нормы ЕС, самостоятельно общаясь с Минском и Москвой. Ее поведение напоминает самые плохие моменты в истории, когда страны Центральной Европы трактовались как объекты политической торговли. Не может быть согласия Польши на такое поведение Германии", - написала она.

Лукашенко и Меркель уже дважды говорили на этой неделе.



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