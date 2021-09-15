Последнее обновление: 15.09.2021 08:13

Цена на газ в Европе достигла $816 за 1 тыс. куб. м на закрытии биржевых торгов

Цена на газ в Европе на закрытии торгов во вторник, 14 сентября, достигла $816 за 1 тыс. куб. м., следует из данных биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов ускорила рост и достигла $816 за 1 тыс. куб. м, или 66,765 евро за МВт ч, сообщает ТАСС.

Таким образом, цена газа в Европе за день выросла почти на $70 (или на 8,95%), побив рекорд по стоимости голубого топлива.

Агентство уточняет, что опрошенные ранее эксперты допускали, что цена газа в Европе может достичь $1000 за 1 тыс. кубометров при определенных условиях и будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска «Северного потока - 2».

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