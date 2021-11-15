Антикоррупционная коалиция лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Созданная незадолго до голосования коалиция "Мы продолжаем перемены" неожиданно лидирует на состоявшихся в воскресенье, 14 ноября, парламентских выборах в Болгарии.

По данным экзитполов, которые приводит агентство AFP, коалиция, сделавшая в своей агитации упор на борьбу с коррупцией, заручилась поддержкой 26 процентов избирателей из числа принявших участие в выборах.

На победу претендует также правящая в прошлом правоконсервативная партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Ее по прогнозам поддержали 23 процента избирателей. В парламент проходят также социалисты и еще 3 или 4 партии.

По мнению экспертов, именно у коалиции "Мы продолжаем перемены" хорошие шансы сформировать коалицию с другими оппозиционными партиями, для которых Борисов и ГЕРБ считаются неприемлемыми партнерамим после массовых протестов против коррупции в 2020 году и многочисленных разоблачений фактов злоупотребления государственными средствами.

Это уже третьи парламентские выборы в Болгарии в 2021 году. В апреле и июле ни одной партии не удалось сформировать стабильную правящую коалицию.

Одновременно с парламентом граждане Болгарии выбирали и президента страны. Действующий глава государства Румен Радев, считающийся одним из близких к Кремлю европейских лидеров, по прогнозам набирает 49 процентов голосов, более чем в 2 раза опережая ближайшего соперника, кандидата от консерваторов Анастаса Герджикова, передает DW.

21 ноября должен состояться второй тур выборов, в котором Радев считается явным фаворитом.