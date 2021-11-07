Беларусь сетует на интенсивность полетов «вражьей» авиации у своих границ

Белорусские военные усилили дежурные силы противовоздушной обороны из-за увеличения интенсивности полетов зарубежной боевой и разведывательной авиации у границ синеокой.

Об этом сообщил в субботу командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб.

"Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси. Мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ", - сказал командующий ПВО.

По его словам, "только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов", что, судя по всему, является внушительной цифрой.