Последнее обновление: 07.11.2021 17:07

Беларусь сетует на интенсивность полетов «вражьей» авиации у своих границ

Белорусские военные усилили дежурные силы противовоздушной обороны из-за увеличения интенсивности полетов зарубежной боевой и разведывательной авиации у границ синеокой.

Об этом сообщил в субботу командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб.

"Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси. Мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ", - сказал командующий ПВО.

По его словам, "только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов", что, судя по всему, является внушительной цифрой.



<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование