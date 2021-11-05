Парламент Эфиопии одобрил введение чрезвычайного положения в стране

Парламент Эфиопии в четверг, 4 ноября, одобрил незамедлительное введение чрезвычайного положения по всей стране.

Нижняя палата Федерального собрания - Совет народных представителей - тем самым поддержала соответствующее решение правительства, которое наделяет премьер-министра страны Абия Ахмеда широкими полномочиями.

В постановлении совета указывается, что введение ЧП в Эфиопии необходимо, поскольку повстанцы из Народного фронта освобождения Тыграя (TPLF) и их союзники "представляют серьезную и непосредственную угроз для существования и независимости страны".

Чрезвычайное положение вводится сроком на полгода и, в числе прочего, позволяет правительству задействовать войска, призывать граждан на военную службу, помещать людей под стражу без постановления суда и закрывать СМИ и местные органы управления. Ответственность за имплементацию режима ЧП возложена на новый штаб вооруженных сил, находящийся в подчинение у Абия Ахмеда, передает DW.

В мятежном регионе Тыграй армия Эфиопии уже год ведет ожесточенные бои с силами TPLF, которую власти называют террористической организаций. В последние дни армия потерпела ряд поражений в боях с повстанцами. Накануне TPLF объявила о захвате города Кемиза в 300 километрах от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Ранее повстанцы сообщали об установлении контроля над городами Комболча и Дэссе, которые имеют стратегически важное значение для связи со столицей.

В мировом сообществе усиливается обеспокоенность по поводу дальнейшего разрастания конфликта в Эфиопии. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвали враждующие стороны к незамедлительному прекращению огня и политическим переговорам без предварительных условий.