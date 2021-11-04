Мининформ Беларуси заблокировал доступ к сайтам общественных организаций

Мининформ Беларуси заблокировал доступ к сайтам целого ряда общественных организаций, которые были ликвидированы в текущем году.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», в черный список внесены следующие сайты: lit-bel.org (Союз беларусских писателей); zbsb.org («Згуртаванне беларусаў свету» Бацькаўшчына); perspektyva.org (Перспектива); penbelarus.org (Беларусский ПЕН-центр); icomos-belarus.by (Беларусский комитет ICOMOS).

В минувшую среду стало известно о блокировке сайта общественной организации «Экодом».

Кроме того, генпрокуратура РБ сообщила о том, что информационные материалы телеграм-каналов "Глаза Минска - Запад" и "БЕЛАЗ - Страна для жизни - Чат" признаны экстремистскими материалами.