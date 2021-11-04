США предупредили о смертельных ароматических спреях из Индии

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) предостерегает от использования произведенных в Индии ароматических спреев, которые могут заразить мелиоидозом – экзотической смертельной болезнью, от которой в Соединенных Штатах уже умерло несколько человек.

В CDC заявили, что врачи должны ориентироваться в симптомах этого инфекционного заболевания, которое трудно диагностируется, передает Укринформ со ссылкой на CNN.

В октябре CDC сообщил, что исследовал случай заражения смертельной инфекцией в штате Джорджия. Распространение инфекции было связано с покупкой ароматического спрея в популярной сети магазинов Walmart. Три других случая зафиксированы в Канзасе, Миннесоте и Техасе. Пациент в Канзасе также скончался.

Инфекция сначала озадачила врачей, поскольку мелиоидоз – тропическое заболевание и обычно связано с путешествиями, тогда как никто из инфицированных за пределы США не выезжал. Расследование показало, что к заражению причастен ароматический спрей комнатнии Better Homes с эфирным маслом из лаванды и ромашки, «настоянным на «драгоценных камнях», произведенный в Индии.

«В настоящее время проводится тестирование на наличие инфекции в пяти других ароматизаторах той же марки «с драгоценными камнями», – сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний. По данным CDC, спрей продавался по всей стране в магазинах Walmart с февраля по 21 октября 2021 года.

CDC выпустила предупреждение для медработников с описанием симптомов болезни: высокая температура, головные боли, гнойные отеки в печени, легких, селезенке и простате. Пациентов следует расспрашивать об использовании ароматических спреев, в частности о «нахождении в комнате при распылении продукта, непосредственном нюхании или вдыхании из флакона с продуктом, прямом контакте с предметом (таким как наволочки или другое постельное белье), на который был распылен продукт».

Людям рекомендовано прекратить использование спреев этой марки. Но не выбрасывать их, а тщательно упаковать и вернуть в магазин.