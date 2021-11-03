ВОЗ одобрила применение индийской вакцины Covaxin в экстренных условиях

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила к использованию в условиях чрезвычайной ситуации индийскую вакцину против коронавируса Covaxin, разработанную компанией Bharat Biotech.

Вакцина разработана на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Ее производит индийская компания Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом по медицинским исследованиям, сообщает Укринформ.

В июне 2020 года Bharat Biotech получила разрешение на проведение исследований на людях I и II фазы испытания вакцины против COVID-19, получившей название Covaxin, от государственного агентства по контролю за лекарствами Индии. В ноябре 2020 года компания приступила к III фазе клинического исследования на людях. Согласно результатам исследований, выяснилось, что вакцина Covaxin защищает от тяжелых форм болезни и штамма «Дельта».

3 января 2021 года индийский регулятор дал разрешение на экстренное использование вакцины Covaxin. В октябре в Индии было выдано разрешение компании Bharat Biotech на экстренное использование ее вакцины от COVID-19 Covaxin для детей с 2 лет.

На сегодняшний день в стране доступны три вакцины - Covishield, Covaxin и Sputnik V. Также Индия разрешила экстренное использование вакцины против COVID-19 от компании Moderna.