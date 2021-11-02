Власти Беларуси обнаружили в сети еще три экстремистских формирования

Белорусские власти объявили интернет-ресурсы «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя» экстремистскими формированиями.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя», экстремистскими формированиями и запрете их деятельности», - сообщила пресс-служба МВД РБ.

В понедельник Генпрокуратура РБ сообщила о признании экстремистскими еще 6 телеграм-каналов: «Сосны 97%», «Кабушкина/шишкина/крупская/кулешова» и Telegram-чатов «Могилевка Драйв чат», «Шабаны // Бачило», «Шарики (Партизанская). Новый чат района», «Gerasimenko squad».