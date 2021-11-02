В мире число заражений коронавирусом превысило 247,86 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 247865705 (+404626 сутки) по данным Worldometer на 6:33 2 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5020658 (+5711) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18285580 (-34107) человек, из них 73290 (+585) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 224559467 (+433022) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46929067 (+47692) случаями заражения, Индия – 34285814 (+202), Бразилия – 21814693 (+3838), Великобритания – 9097311 (+40077) и Россия – 8554192 (+40402). Беларусь – на 52 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 47692, Россия – 40402, Великобритания – 40077, Турция – 28678, Украина – 13936. Беларусь (1890) – на 29 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 767395, Бразилия – 607954, Индия – 458470, Мексика – 288365 и Россия – 239693. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1155, США – 537, Румыния – 311, Болгария – 310, Украина – 298. Беларусь – на 43 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 602058 случаев заражения коронавирусом и 4646 смертей.