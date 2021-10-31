США и ЕС достигли соглашения в "войне тарифов"

США и ЕС в субботу, 30 октября, достигли соглашения по импорту европейских стали и алюминия, на которые уже несколько лет действуют американские импортные штрафные пошлины.

Установленные Вашингтоном тарифы не будут сняты полностью, однако определенный объем произведенных в ЕС стали и алюминия можно будет ввозить в Соединенные Штаты беспошлинно, сообщила министр торговли США Джина Раймондо. ЕС в ответ согласился снять введенные тарифы на ряд американских товаров, в том числе виски и мотоциклы, указала министр на полях саммита стран "большой двадцатки" (G20) в Риме.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил о разрешении одного из крупнейших споров в отношениях трансатлантических партнеров. Вашингтон ожидает, что соглашение облегчит ситуацию с перебоями в цепочках поставок, передает DW.

По словам Раймондо, договоренность позволит США и Евросоюзу совместно справиться с проблемой глобальных избыточных мощностей. А в дальнейших переговорах по сфере производства стали и алюминия стороны согласились принимать во внимание вопрос интенсивности выбросов углекислого газа, отметила глава Минторга Соединенных Штатов.

В начале 2018 года Дональд Трамп, занимавший пост президента США, обложил штрафными пошлинами импортируемые сталь и алюминий. В конце января 2019 года Белый дом обосновал решение о расширении штрафных мер тем, что производители в других странах якобы обходят введенные пошлины, поставляя в Соединенные Штаты больше тех видов продукции из стали и алюминия, которые не включены в ограничительные списки. В ответ на эти меры Евросоюз ввел тарифы на американские товары, в том числе - на арахисовое масло, джинсы, виски и мотоциклы.