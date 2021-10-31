Литву поддержали 14 стран в попытках добиться пересмотра миграционной политики ЕС

14 стран Евросоюза поддерживают Литву, ставящую в Брюсселе вопрос о необходимости в новых условиях пересмотра миграционной политики сообщества.

Об этом в субботу в интервью агентству Эльта заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает ТАСС.

"Действующая миграционная политика ЕС не позволяет нам реагировать на эту атаку должным образом, поэтому ее необходимо пересмотреть, в чем нас поддерживают 14 членов евросообщества", - сказала глава МВД.

Билотайте утверждает, что происходящее на границах стран региона - Литвы, Латвии, Польши - нельзя назвать типичной миграцией, что это гибридная атака против всего ЕС, так как конечной целью мигрантов, которых, по мнению Вильнюса, белорусские власти направляют в эту сторону, является не Литва. "Необходимо продолжать диалог с нашими партнерами, разъяснять ситуацию, с которой ранее сообщество не сталкивалось, множить поддержку", - полагает глава МВД.

Литва не допустила проникновения на свою территорию более 5 тыс. человек с августа текущего года, когда стала применяться тактика вытеснения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся попасть в балтийскую республику через Беларусь.

"За данный период [с начала августа] мы не пропустили в Литву более 5 тыс. нелегалов. Считаю это подтверждением эффективности работы пограничной службы", - сказала Агне Билотайте.

В потоке нелегальных мигрантов, по словам главы МВД, бывают люди, отношение к которым основывается на гуманитарном факторе, - матери с малолетними детьми, больные люди, лица с признаками инвалидности. "Из гуманитарных соображений 156 человек были допущены в Литву", - сообщила Билотайте.

Погодные условия, как отметила она, гуманитарным фактором считаться не будут. "Однако мы учитываем, что наступают холода. Поэтому было решено вручать вытесняемым мигрантам пакеты гуманитарной помощи", - отметила министр. Власти Литвы намерены собрать 5 тыс. таких пакетов с сухим пайком, водой и некоторыми другими предметами первой необходимости.