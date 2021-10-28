ЕФСР допускает резкий рост госдолга Беларуси в 2022 году

Евразийский фонд стабилизации и развития допустил резкий рост госдолга Беларуси в 2022 году с нынешних 46% ВВП до 61% ВВП в случае, если государству придется исполнять гарантии по предоставленным госпредприятиям займам и кредитам.

"Результаты моделирования показывают, что в случае материализации рисков государственный долг в Республике Беларусь… значительно увеличится. Государственный долг Беларуси может увеличиться в 2022 году почти до 61% ВВП по сравнению с прогнозируемым в базовом сценарии уровнем 46% ВВП. В среднесрочной перспективе государственный долг останется на уровне выше 61% ВВП", - говорится в аналитике ЕФСР.

По оценке фонда, на гарантированную государством задолженность приходится около 14% общей суммы гособязательств.

При этом ЕФСР указывает на высокую вероятность такого сценария в связи с санкциями Запада и США.

"…в условиях ограниченной международной поддержки и почти закрытого доступа к рынкам капитала Беларусь может столкнуться с серьезными рисками платежеспособности и ликвидности. К 2025 году потребности Беларуси в финансировании немного сократятся, однако они по-прежнему будут оставаться источником угрозы для долговой устойчивости, учитывая подверженность страны внешним и внутренним факторам неопределенности и ограниченный доступ к финансированию", - отмечают эксперты ЕФСР.

Еще одним фактором, влияющим на рост госдолга, эксперты назвали расходы на борьбу с пандемией коронавируса.