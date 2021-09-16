Валовый внешний долг Беларуси достиг $42,47 млрд.

Валовой внешний долг Беларуси на 1 июля 2021 года составил $42,27 млрд (67,6% ВВП), увеличившись с начала года на 0,5%/

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на данные статотчета Национального банка РБ.

За второй квартал внешний долг вырос на 3% после снижения на 2,5% в первом квартале. Рост долга во втором квартале в основном сложился за счет увеличения внешних заимствований банковского сектора и компаний.

В расчете на душу населения валовой внешний долг на 1 июля 2021 года составил $4,52 тыс. (на начало апреля 2021 года - $4,4 тыс.).

В структуре валового внешнего долга на долю долга правительства приходится $18,46 млрд (снижение на 0,7% за полугодие, во втором квартале рост на 1,8%), Нацбанка - $715,2 млн (снижение на 12,9% за полугодие), банков - $5,56 млрд (рост на 8,8% за полугодие, в том числе на 8,1% за второй квартал), нефинансового сектора - $15,26 млрд (снижение на 0,1% за полугодие, во втором квартале рост на 2,9%).

Задолженность компаний перед прямыми инвесторами за шесть месяцев выросла на 1% - до $2,28 млрд.

Чистый внешний долг Беларуси (за вычетом размещенных за пределами страны долговых активов) на 1 июля текущего года составил $21,71 млрд, сократившись за полугодие на 5,2% (в том числе на 1,4% за второй квартал).

Валовой внешний долг госсектора в расширенном определении (с учетом местных госорганов) вырос за полугодие на 1,7% - до $27,52 млрд (во втором квартале рост на 3,3%). Золотовалютные резервы республики (на 1 июля 2021 года - $7,4 млрд) покрывали 17,5% валового внешнего долга (на 1 апреля 2021 года - 16,9%).

Беларусь в первом полугодии 2021 года направила на обслуживание валового внешнего долга $3,25 млрд, что на 1,6% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Просроченный внешний долг составил $628,1 млн, увеличившись с начала года на 3,4%.

По данным Нацбанка, ВВП страны в долларовом эквиваленте за 12 месяцев (с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года) составил $62,52 млрд, что на 1,7% меньше показателя за предыдущие 12 месяцев.

В 2020 году валовой внешний долг Беларуси вырос на 3,5% - до $42,15 млрд (70,2% ВВП) после роста на 3,7% в 2019 году.