Беларусь в июле сократила внешний госдолг на $100 млн.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 августа 2021 года составил $18,4 млрд., уменьшившись с начала года на $0,2 млрд. или на 1,1%.

За июль Беларусь сократила внешний госдолг примерно на $100 млн., сообщил Минфин РБ.

В январе-июле 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $936,3 млн., $764,4 млн. у Правительства и банков России, $134,1 млн.– МБРР; $20,0 млн. – Фонда международного развития ОПЕК; $14,9 млн. – Экспортно-импортного банка Китая; $2,9 млн.– ЕБРР и СИБ.

Объем привлеченных госзаймов за июль вырос на 207 млн., в том числе на 135,4 млн. за счет займов правительства и банков РФ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-июле 2021 года составило 1 155,6 млн. долларов США: 450,2 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации; 403,1 млн. долларов США – банков Китая; 238,5 млн. долларов США – ЕФСР; 59,9 млн. долларов США – МБРР; 3,2 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа 2021 года составил 11,5 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,6 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,4%.

В январе-июле 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 799,1 млн. долларов США и 137,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 26,1 млн. долларов США и 92,2 млн. рублей.

Совокупный государственный долг Республики Беларусь на 1 августа 2021 года составил 57,4 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,4 млрд. рублей, или на 0,6%.