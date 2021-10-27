Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов

Франция, согласно действующему в стране закону, намерена до 2035 года уменьшить долю производимой на АЭС энергии с рекордных в настоящий момент 70% до 50%.

Но президент Франции Эмманюэль Макрон недавно усомнился в том, что это возможно. Более того, он заявил о намерении инвестировать в развитие ядерных мини-реакторов, передает Deutsche Welle.

Согласно стратегии развития Франции до 2030 года, 8 млрд из 30 млрд евро будут направлены в энергетический сектор, из них 1 млрд - на развитие так называемых мини-реакторов.

Реакторы мощностью от 50 до 500 мегаватт - гораздо меньше, чем имеющиеся во Франции на данный момент ядерные реакторы мощностью от 900 до 1450 мегаватт - могут быть построены кластерами, чтобы повысить общую выработку электроэнергии. Согласно планам Макрона, у Франции первый подобный реактор появится к 2030 году. Эксперт Николя Мазуки из парижского Фонда стратегических исследований считает, что страна могла бы стать одним из лидеров в развитии этой технологии. "У нас есть необходимые знания, и если к этому подключится еще и частный сектор с еще большими инвестициями, то мы бы могли к 2030 году начать серийное производство", - отметил он в интервью "Немецкой волне".

Ядерная энергетика должна оставаться важной составляющей при смешанном производстве электроэнергии, говорит Мазуки: "Она стабильна, подвержена планированию - в отличие от определенных возобновляемых источников энергии, которые, например, бесполезны, если нет ветра ". К тому же риск аварии на АЭС низок, поскольку все находится под жестким контролем, уверен эксперт.

В свою очередь Майк Шнайдер, независимый энергоконсультант, координатор международной экспертной команды, недавно опубликовавшей доклад на эту тему, находит, работу АЭС слишком дорогой, медленной и неэффективной в борьбе против глобального изменения климата. Кроме того, слишком долго длится процесс возведения и запуска новых АЭС.

Тем не менее Макрон сообщил о намерении построить во Франции еще 6 дополнительных мини-реакторов.