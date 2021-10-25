Адвокат Виктора Бабарико исключена из коллегии адвокатов

Минская городская коллегия адвокатов сегодня исключила адвоката Наталью Мацкевич, защищавшую Виктора Бабарико.

«Ну что ж… Меняю статус на НЕадвокат. Коллеги решили исключить меня из своих гордых рядов. Мне их было жаль… Спасибо добрым людям за поддержку! Подзащитным – стойкости. Буду скучать», - прокомментировала Наталья Мацкевич свое исключение.

Член президиума Координационного совета Максим Богрецов, комментируя отстранение от выполнения своих обязанностей адвокатов Наталью Мацкевич и Евгения Пыльченко, заявил, что действующая власть включила «режим мести» в отношении Виктора Бабарико и его защитников.

По его мнению, лишение Бабарико адвокатов — это не первый пример игнорирования фундаментальных прав человека в Беларуси, подобные движения «пробивают очередное дно».