Amnesty закроет штаб-квартиру в Гонконге

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что закроет свою штаб-квартиру в Гонконге до конца года из-за ограничений на ее деятельность по причине закона о национальной безопасности, который был наложен на город в прошлом году Пекином.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Nikkei Asia.

Работа штаб-квартиры организации в Гонконге, которой занимались 30 работников АІ, будет перенесена в другие офисы региона.

"Гонконг длительное время был идеальной региональной базой для международных организаций гражданского общества, но недавние нападки на местные правозащитные и профсоюзные группы сигнализируют об активизации кампании власти с целью устранения всех несогласных в городе. Нам все труднее становится продолжать работать в такой нестабильной атмосфере", - акцентировала Анжула Мья Сингх Байс, председатель международного совета АІ.

Как пишет издание, с момента вступления в силу закона о безопасности власти начали масштабное подавление инакомыслия в Гонконге, заключив в тюрьму десятки активистов и оппозиционных политиков, изъяв библиотечные книги и усилив давление на критически важные общественные группы.

Свыше 60 таких организаций, в том числе политические партии, крупнейший профсоюз города и группа, которая выступает от имени китайских юристов по правам человека, расформировались за последние месяцы.

Как сообщал Укринформ, закон о национальной безопасности Гонконга был принят в конце июня 2020 года в ответ на массовые протесты, которые охватили автономную провинцию в прошлом году.

Новый закон наложил существенные ограничения на судебную независимость в Гонконге и упростил наказание для демонстрантов. Он предусматривает уголовную ответственность за призывы к выходу из состава государства Гонконга, подрывную деятельность и сговор с иностранными силами с максимальным сроком заключения.

Пекин заявил, что закон направлен на предотвращение "подстрекательства к мятежу" и обеспечит стабильность, но его критики утверждают, что закон нарушает соглашение, согласно которому Великобритания вернула Гонконг Китаю в 1997 году.