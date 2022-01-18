МВД Беларуси сообщило об аресте международной группы кардеров

В Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов США проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы.

«Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

«Ущерб от преступной деятельности фигурантов исчисляется сотнями тысяч долларов», - сказано в сообщении.

Подробности спецоперации обещаны 20 января.