Премьер РБ и вице-премьер РФ едва не обвалили котировки Tesla

Россия и Беларусь могут объединить усилия по созданию электромобилей, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

«… и у России, и у Беларуси есть накопленные компетенции в области автомобилестроения - посмотреть возможность проведения работ, связанных с «автомобилями будущего», в первую очередь с электромобилями», - сказал Борисов, которого цитирует ТАСС.

В составе российской делегации во встрече также принимал участие гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. По его словам, стороны проанализировали негативные моменты в сотрудничестве и приняли решение перезапустить взаимоотношения на всех уровнях - «между предприятиями, между концернами, между федеральными отраслевыми органами, в первую очередь Минпромторгом, Росатомом, Роскосмосом».

«Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили их принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России», - отметил Когогин.