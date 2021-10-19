Гуцериев подал иск к Совету Евросоюза из-за санкций

Российский миллиардер Михаил Гуцериев подал иск в Суд Евросоюза в Люксембурге с требованием признать незаконными санкции ЕС, введенные против него в связи с ситуацией в Беларуси.

Информация об иске опубликована в журнале Евросоюза, передает РБК. В обоснование иска приводятся следующие доводы:

Совет Евросоюза допустил явную ошибку в оценке, посчитав, удовлетворительными критерии для включения Гуцериева в санкционный список.

Совет нарушил основные права заявителя, включая право на частную жизнь, защиту, собственность и свободу ведения бизнеса.