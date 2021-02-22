Главы МИД ЕС согласовали санкции за преследование Навального

Министры иностранных дел стран ЕС согласовали введение санкций в отношении России за уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального.

На заседании Совета ЕС в понедельник, 22 февраля, достигнуто принципиальное решение о штрафных мерах, сообщает DW.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель теперь должен составить список с фамилиями конкретных лиц, ответственных за арест и обвинительный приговор Навальному, в их отношении будут введены санкции. Меры будут включать арест имущества в ЕС и запрет на въезд в страны Евросоюза, они должны вступить в силу в ближайшие недели.

В свою очередь Reuters со ссылкой на дипломата указывает, что на встрече в Брюсселе конкретные имена не обсуждались, но штрафные меры должны коснуться руководителей ряда российских силовых ведомств: главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

Принимая санкции в отношении России в связи с делом Алексея Навального, Европейский Союз впервые применит утвержденный в декабре 2020 года новый санкционный режим за грубые нарушения прав человека во всем мире.