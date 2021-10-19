Последнее обновление: 19.10.2021 09:39

Латвия вводит локдаун

Власти Латвии приняли решение о введении локдауна с 21 октября до 15 ноября в связи резким ростом заболеваемости COVID-19 сообщает Delfi.

В указанный период будут закрыты все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости; с 20:00 до 5:00 - комендантский час; после осенних каникул удаленная учеба еще на одну неделю; после 1 ноября 1-3 классы будут учиться в школе, остальные останутся на удаленном обучении еще две недели.

Продолжат работу учебные заведения для детей дошкольного возраста, чьи родители должны ходить на работу.

Во время локдауна также будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Латвия число зафиксированных в Латвии случаев заболеваемости COVID-19 выросло на 48,8%.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование