МИД Беларуси подтвердил отзыв посла из Франции

МИД Беларуси официально подтвердил информацию о том, что отозвал посла РБ во Франции Игоря Фисенко в Минск на консультации.

«Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в г.Минск на консультации», - сообщил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз.

Отзыв посла из Франции последовал после того, как белорусские власти попросили посла Франции в РБ Н.Де Лакоста покинуть страну

«Господин Де Лакост в ноябре 2020 г. въехал в Беларусь в качестве назначенного Посла Франции и вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 г. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Беларусь», - пояснил представитель МИД РБ.