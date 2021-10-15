Последнее обновление: 15.10.2021 18:30

Власти Беларуси начали объявлять экстремистскими сообщества «ВКонтакте»

Популярная в Беларуси номинация «экстремистская информационная продукция» добралась и до сети «ВКонтакте».

«По заявлению прокуратуры г. Витебска информационная продукция сообщества "Прамень" в социальной сети "ВКонтакте" признана экстремистскими материалами», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Накануне, по заявлению прокуратуры Березинского района признана экстремистскими материалами информационная продукция Telegram-канала "Березино за честные выборы", а по заявлению прокуратуры Лепельского района - информационная продукция Telegram-чата "Лепель для жизни".

Далее по теме
Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование