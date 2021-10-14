Последнее обновление: 14.10.2021 08:29

Facebook усилит защиту журналистов и активистов от травли

Социальная сеть Facebook объявила об усилении политики защиты журналистов и общественных активистов от травли в интернете.

Соцсеть меняет подход к преследованию журналистов и правозащитников, которые находятся в поле зрения общественности из-за своей профессиональной деятельности, а не ради публичности, сообщает Reuters.

В частности, руководитель Службы безопасности Facebook Антигона Дэвис заявила, что соцсеть будет блокировать любые скоординированные попытки преследования людей в реальной жизни, распространенные с помощью Facebook.

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