Лукашенко подписал поправку в Конституцию, которая переносит на год местные выборы

Лукашенко подписал закон о внесении поправки в Конституцию, согласно которой вводится единый день голосования.

«Статью 67 дополнить частью следующего содержания: "Выборы депутатов проводятся в единый день голосования", - гласит поправка.

Кроме того, в Конституцию добавлена статья 147, согласно которой местные Советы депутатов 28 созыва осуществляют свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования.

Таким образом властям удалось не только перенести на год, на 2023 год, местные выборы 2022 года, но и технически сократить число избирательных кампаний за счет проведения одновременного проведения агитационных кампаний парламентских и местных выборов.