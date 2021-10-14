Последнее обновление: 14.10.2021 08:29

Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

"Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", - говорится в документе.

Соглашение с ЕС о реадмиссии было главным условием, открывающим путь для соглашения о визовом режиме с Евросоюзом.

Летом режим Лукашенко заявил о приостановке своего участия в инициативе «Восточное партнерство»

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