Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

"Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", - говорится в документе.

Соглашение с ЕС о реадмиссии было главным условием, открывающим путь для соглашения о визовом режиме с Евросоюзом.

Летом режим Лукашенко заявил о приостановке своего участия в инициативе «Восточное партнерство»