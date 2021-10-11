Премьер Польши назвал Polexit фейковыми новостями

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Polexit - это фейковые новости" и вредоносный миф.

"Polexit - фейковые новости. Это вредоносный миф, которым оппозиция заменяет отсутствие представлений о правильном положении Польши в Европе. Такие методы используются, когда человек живет иллюзиями, а не фактами. Когда хочется обмануть себя и других", - написал Моравецкий в Facebook в ночь на 11 октября, передает УНН.

В воскресенье во многих польских городах и городках прошли демонстрации людей, протестующих, опасаясь выхода Польши с ЕС.

Опасения возникли после того, как в четверг Конституционный суд Польши решил, что в стране польское законодательство имеет приоритет над правом ЕС.

"Аналогичные судебные решения были вынесены во Франции, Дании, Германии, Италии, Чехии, Испании и Румынии. Они обнаружили, что институты ЕС иногда выходят за рамки компетенции, предоставленной им по соглашениям, в определенных видах деятельности, что противоречит национальным конституциям. Конституционный суд Польше уже заявлял о подобном в прошлом. Все обязательства по законодательству ЕС остаются в силе. Союз - слишком серьезное сообщество, чтобы переноситься в мир сказок", - успокоил Моравецкий соотечественников.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что "ни на секунду не верит, что будет Polexit".