Последнее обновление: 09.10.2021 09:25

Глава ПАСЕ призвал урегулировать ситуацию на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс указал на необходимость комплексным образом урегулировать ситуацию с мигрантами, возникшую на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью.

Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ПАСЕ, посвященном выступлениям главы организации в ходе его трехдневного визита в Польшу, передает ТАСС.

В частности Дамс, указав на "критическую ситуацию на границе Польши с Беларусью, <...> осудил происходящее и призвал к срочному урегулированию на основе целостного и комплексного подхода, расширения регионального и европейского сотрудничества". При этом он подчеркнул, что все это должно быть сделано "при полном соблюдении прав человека и гуманитарных принципов, а также прав беженцев, в частности права на предоставление убежища". Также глава ПАСЕ считает необходимым "содействовать региональному и европейскому сотрудничеству в качестве ответа на гибридные конфликты".



<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование