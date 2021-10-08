Последнее обновление: 08.10.2021 12:03

Google не будет монетизировать видеоконтент с отрицанием изменений климата

Категории: Google

Google вводит запрет на рекламу и монетизацию контента, который отрицает изменения климата в результате деятельности человека и выбросов в атмосферу.

"В последние годы мы слышали от все большего числа наших рекламных партнеров, которые выражали обеспокоенность объявлениями, которые пропагандируют неточные заявления об изменении климата. Рекламодатели просто не хотят, чтобы их объявления отображались рядом с такими заявлениями", - говорится в сообщении Google Ads.

Новая политика коснется рекламодателей, издателей и авторов на YouTube.

При этом блокировка контента, который попал под запрет, будет проводиться как автоматически, так и с участием модераторов.

Этот запрет является продолжением пересмотра политики в сфере рекламы и монетизации, который призван "обеспечить безопасную среду для рекламных партнеров и лучше защитить пользователей от ненадежных заявлений".

В частности, под запрет попадет реклама и монетизация контента, которая "противоречит установившемуся научному консенсусу о существовании и причин изменения климата".

Речь идет о контенте, в котором изменения климата подаются как мистификация или мошенничество, а также об утверждении, что отрицают глобальное потепление и его причины - выбросы парниковых газов и деятельность человека.

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