Nokia представила новый планшет с мощной батареей

Финская компания Nokia Corporation представила новый планшет Nokia T20.

Устройство имеет 26,4-сантиметровый ЖК-дисплей с разрешением в 2000х1200 пикселей, сообщает GSM Arena.

Операционная память планшета, который работает на операционной системе Android 11, составляет 3 или 4Гб, а внутренняя - 32 или 64Гб. Также есть возможность расширить память с помощью карточки microSD.

Nokia T20 имеет мощную батарею в 8200 мегаампер в час. Продолжительность работы аппарата составляет около 15 часов без подзарядки.

Планшет также оснащен стереодинамиками, двумя микрофонами и 3,5-мм разъемом для наушников. На передней панели имеется 5-мегапиксельная камера, а на обратной - 8-мегапиксельная. Фронтальная камера была оптимизирована для видеозвонков и может разблокировать устройство благодаря распознаванию лица пользователя.

Стоимость одной базовой модели 200 евро.