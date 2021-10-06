В Австрии проходят обыски в офисе канцлера и в штаб-квартире его партии

В Австрии проводят обыски в офисе канцлера Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии в Вене (ÖVP).

Правоохранители расследует дело по обвинениям в злоупотребление доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений лежат исследования, опубликованные в оплаченных Министерством финансов СМИ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

В среду утром несколько следователей вошли в офис партии в центре австрийской столицы с ордером на обыск объемом более 100 страниц.

Обыск также прошел в канцелярии главы правительства. Основное внимание уделяется канцлеру Курцу и его ближайшему окружению: советнику Стефану Штайнеру, специалисту по связям со СМИ Джеральду Флейшманну. Кроме того, в списке подозреваемых генеральный секретарь Министерства финансов Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.

Кроме того, речь идет о "соглашениях о сотрудничестве в области рекламы и СМИ на общую сумму около 1,3 миллиона евро". В результате, как утверждается, были использованы "возможности влиять на содержание и время публикаций". Тогдашний генеральный секретарь Министерства финансов Томас Шмид и пресс-секретарь обещали "преимущества для Себастьяна Курца, группы его ближайших приближенных и ÖVP".

Сама ÖVP опубликовала пресс-релиз об обыске, в котором обвинения называются "ложными".

В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники канцлера Себастьяна Курца.

Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, который привел к краху его прежнего правительства.