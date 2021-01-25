В Дании возобновилась достройка «Северного потока-2»

Судно «Фортуна» приступило к работам по возобновлению строительства газопровода «Северный поток-2» в водах Дании.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток 2», — говорится в сообщении. Оператор подчеркнул, что работы ведутся в соответствии с полученными согласованиями.

По данным сайта MarineTraffic, «Фортуна» в состоянии ограниченной маневренности сейчас находится между польским побережьем и датским островом Борнхольм. Рядом с ней находятся ледокол «Владислав Стрижов», судно снабжения «Катунь» и судно «Балтийский исследователь».

В конце декабря Датское морское управление сообщало, что к укладке труб в исключительной экономической зоне Дании «Фортуна» приступит 15 января. Планировалось, что вместе с баржей работы будут вести суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения.

Судам предстоит достроить участок протяженностью 147 км, который находится южнее Борнхольма. Впоследствии его соединят с участком газопровода в Германии. В целом «Северный поток-2» достроен более чем на 90%.