Последнее обновление: 02.04.2021 13:06

Польша отвергает обвинения в провокациях в зоне "Северного потока-2"

Польское министерство обороны отвергает обвинения в попытке срыва строительства газопровода "Северный поток - 2" путем провокаций с участием польских военных.

По словам представителя Минобороны, 29 мая польское военное судно действительно выполняло свою "законную миссию" недалеко от места строительства, однако соблюдало необходимую дистанцию и не угрожало строительству.

То же касается авиации польских ВВС, который регулярно патрулируют Балтийское море в соответствии с международными договоренностями и не собираются вмешиваться в гражданские дела, передает DW.

Ранее в четверг директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что "в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер". Он особо выделил действия польского противолодочного самолета PZL-Mielec М-28В1 Rbi, который на небольшой высоте регулярно облетает стройку, а также неназванную подводную лодку.

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