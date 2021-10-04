Более 30 лидеров стран засветились в оффшорных схемах - "Досье Пандоры"

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата и еще несколько десятков нынешних и бывших мировых лидеров, а также влиятельных миллиардеров были связаны с компаниями, использующими налоговые гавани.

Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), которое получило название "досье Пандоры".

В расследовании также участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций. На протяжении двух лет они изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. Эти документы демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов, сообщает DW.

Согласно "досье Пандоры", влиятельные политики, способные помочь положить конец офшорной системе, наживаются на ней, скрывая собственные активы в тайных офшорных компаниях и фондах. В то же время власти делают очень мало для того, чтобы пресечь нелегальные денежные потоки, которые приводят к обогащению преступников и обнищанию стран. Офшорные счета часто используются для тайного управления денежными средствами и перевода крупных сумм, чтобы скрыть истинный размер благосостояния их владельца.

В ходе расследования выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями. Журналисты обнаружили такие связи у министров финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, а также у бывших министров финансов Мальты и Франции и экс-главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана.

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Но он и его жена, как следует из "досье Пандоры", смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 млн долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на имущество.

И Блэр, и Аз-Заяни уверяют, что понятия не имели об участии друг друга в этой сделке. А по словам Шери Блэр, жены бывшего британского премьера, ее супруг вообще не имел отношения к этой финансовой операции. Как бы там ни было, сейчас компания-риэлтор закрыта.

В "досье Пандоры" фигурирует и Владимир Зеленский. Еще до вступления в должность президента Украиины он владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, указано в материалах расследования.

За месяц до победы на президентских выборах в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.

Еще один фигурант расследования - премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который пообещал бороться с коррупцией, когда пришел к власти в 2017 году. Материалы расследования свидетельствуют, что в 2009 году Бабиш, включенный в список миллиардеров Forbes c состоянием в 3,4 млрд долларов, перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры, недалеко от Канн. Как удалось выяснить журналистам чешского портала Investigace.cz, ни эти офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом. На просьбу прокомментировать эти сведения чешский премьер не ответил.

Андрей Бабиш - не единственный состоятельный фигурант "досье Пандоры". Согласно документам, изученным журналистами, более 130 крупных бизнесменов из Турции, России, Индии, США, Мексики и других стран имеют связи с офшорными счетами.

Миллиардер и строительный магнат Эрман Ылыджак из Турции был связан с двумя офшорными компаниями, которые в 2014 году были зарегистрированы на имя его матери и владели активами семейного строительного конгломерата. Одна из компаний, Covar Trading Ltd., заработала 105,5 млн долларов дивидендов в первый год после создания, согласно конфиденциальной финансовой отчетности. Эти деньги некоторое время хранились на счету в швейцарском банке. Однако, как следует из отчетности, в тот же год компания перевела почти всю указанную сумму в качестве "пожертвования", получатель которого в финансовых документах не указан. В финансовой отчетности компании эта денежная операция значится как "непредвиденные расходы". На момент публикации этой статьи Ылыджак не ответил на просьбу о комментарии.

Холдинг Rönesans, которым владеет Ылыджак, отвечал за строительство президентского дворца на 1150 комнат для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Кении Ухуру Кениата, принадлежащий к одной из самых известных политических династий страны, в ходе предвыборной кампании делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике. Но, согласно попавшим к журналистам данным, Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме.

Как следует из "досье Пандоры", другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. Кениата и его семья не ответили на запросы ICIJ о комментарии.

"Досье Пандоры" раскрывает истинных владельцев более 29 тысяч офшорных компаний. Некоторые из них используются для сокрытия банковских счетов, частных самолетов, яхт, особняков и произведений искусства, например работ Пикассо и Бэнкси. Из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу. Эти сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

Секретные документы разоблачили также принцессу Марокко Лаллу Хасну как владелицу подставной фирмы, купившую дом за 11 млн долларов в престижном районе Лондона недалеко от Кенсингтонского дворца. Согласно документам, Хасна приобрела его на средства "марокканской королевской семьи". На просьбу партнеров ICIJ по расследованию прокомментировать эту информацию в королевском дворце не ответили.

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Дубая, был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани продолжает использовать офшорные компании для инвестирования, управления своим богатством и сохранения его в интересах своей семьи. В другом крупном расследовании ICIJ - "панамских досье"- уже говорилось, что его роскошную яхту стоимостью 300 млн долларов обслуживали офшорные компании.

В основу "досье Пандоры" легли данные, принадлежащие 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру. Они создают подставные компании для клиентов, зачастую желающих сохранить свою финансовую деятельность в тайне.

"Досье Пандоры" вышло через пять лет после другого знакового расследования ICIJ - "панамских досье". Эти разоблачения, опубликованные в 2016 году, повлекли за собой серьезные последствия, включая громкие отставки в политическом мире.